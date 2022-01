Meteo in Umbria: le previsioni della Protezione Civile per il 9 e il 10 gennaio

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 9 e il 10 gennaio 2022, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 8.56 dell'8 gennaio.

Domenica 9 gennaio "rapido aumento della nuvolosità con precipitazioni sparse già dalla mattinata con neve a quote collinari e localmente, in mattinata, fino nei fondovalle (in particolare delle zone più settentrionali). Dal tardo pomeriggio le precipitazioni, principalmente nevose, si isoleranno sui versanti più orientali dell'Appennino. Venti: deboli meridionali in rotazione dai quadranti settentrionali. Temperature: in calo".

Lunedì 10 gennaio "nuvoloso con neve sui settori più orientali (appennino in particolare) intorno ai 600 metri di quota (localmente a quote leggermente inferiori). Venti: moderati con forti raffiche da nord est. Temperature: minime in aumento e massime quasi stazionarie".