Meteo, che tempo farà in Umbria nel fine settimana: le previsioni

Che tempo farà in Umbria nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 9 e il 10 aprile, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 9.13 dell'8 aprile.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale "Correnti occidentali, debolmente instabili, stanno transitando sull'Italia. Domani è atteso il veloce transito di una nuova perturbazione in discesa dal Nord Europa che, da domenica pomeriggio, sarà seguita da un rimonta dell'alta pressione che manterrà condizioni di tempo stabile ad inizio della prossima settimana, seppur con temperature al di sotto della media", si legge sul sito.

Per quanto riguarda l'Umbria sabato 9 aprile "Rapido peggioramento al mattino. Maltempo nel pomeriggio con precipitazioni isolate, anche a carattrere di rovescio o temporale, specie sui settori orientali. Possibili nevicate in Appennino. Venti: forti o molto forti meridionali o sud-occidentali, con raffiche fino a burrasca sui rilievi appenninici. In serata ruoteranno fino a divenire settentrionali. Temperature: in diminuzione, anche marcata nei valori serali".

Domenica 10 aprile "Residue precipitazioni al primo mattino sui settori appenninci meridionali. Generale e rapido miglioramernto del tempo nel corso della mattinata. Venti: da deboli a moderati dai quadranti settentrionali. Temperature: in ulteriore calo, su valori ben al di sotto della media del periodo".

Sul lungo periodo in Umbria "Tempo stabile ad inizio di settimana, con temperature in lenta rimonta".