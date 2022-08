Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo per martedì 9 e mercoledì 10 agosto, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione e aggiornate alle 9.28 di lunedì 8 agosto.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale "Un'alta pressione in area atlantica costringe a scorrere alle alte latitudini il flusso principale legato al getto polare. Tuttavia, attraverso l'Europa Centrale, un veloce nucleo perturbato in quota (short wave) sta scendendo di latitudine lungo la Penisola ove darà luogo a tempo instabile oggi e nei prossimi giorni", si legge sul sito.

Per quanto riguarda l'Umbria lunedì 8 agosto "Sereno o poco nuvoloso al mattino, con nubi in rapido aumento nelle ore centrali della giornata a cui faranno seguito isolati rovesci o temporali. Nel corso del pomeriggio essi tenderanno a divenire sparsi, aumentando localmente di intensità. Dalla serata generale e progressivo esaurimento dei fenomeni, salvo residui lungo i versanti orientali della dorsale appenninica nottetempo. Venti: da deboli a moderati dai quadranti nord-orientali, con locali raffiche di rinforzo durante le fasi temporalesche. Temperature: in sensibile diminuzione".

Martedì 9 agosto "Maltempo al primo mattino con isolati rovesci o temporali in area appenninica che, nel corso della mattinata e nel primo pomeriggio, tenderanno ad interessare tutta la regione con fenomeni localmente più intensi sui settori meridionali. Rapido esaurimento dei fenomeni in serata. Venti: moderati da Nord-Est con locali rinforzi, tenderanno a calare d'intensità dalla serata. Temperature: stazionarie o in lieve calo".

Mercoledì 10 agosto "Irregolarmente nuvoloso sulla catena appenninica ed i settori meridionali dove, nel pomeriggio, non si esclude qualche breve ed isolata precipitazione. Venti: moderati da Nord-Est con locali rinforzi nelle ore centrali della giornata. Temperature: senza variazioni di rilievo".

Sul lungo periodo "Tempo prevalentemente stabile che, in un contesto di ventilazione da Nord-Est, manterrà temperature gradevolmente estive", si legge sul sito.