Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile per l'8 e il 9 novembre

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per l'8 e il 9 novembre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 9.22 del 7 novembre.

Lunedì 8 novembre "cielo da parzialmente nuvoloso a nuvoloso con gli addensamenti più consistenti in Appennino (specie sui versanti orientali). Possibili brevi precipitazioni a carattere sparso più probabili sui versanti orientali appenninici. Venti: inizialmente deboli nord orientali in rinforzo dalla sera. Temperature: pressoché stazionarie".

Martedì 9 novembre "ancora parzialmente nuvoloso con addensamenti intensi in Appennino (specie versanti orientali) con locali deboli piogge. Venti: moderati da nord est con forti raffiche in Appennino e sottovento ad esso. Temperature: in calo".