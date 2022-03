Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per martedì 8 e mercoledì 9 marzo, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 9.20 del 7 marzo.

Martedì 8 marzo, spiega la ProCiv, "cielo irregolarmente nuvoloso con qualche addensamento in Appennino, dove saranno ancora possibili deboli e isolate nevicate sui versanti esposti a Levante. Venti: dorti nord-orientali, con possibili locali rinforzi fino a burrasca sui crinali appenninici. Temperature: senza variazioni di rilievo, al di sotto dei valori tipici del periodo. Possibilità di locali gelate notturne".

Mercoledì 9 marzo "cielo poco nuvoloso con qualche innocuo addensamento sulla fascia appenninica. Venti: dai quadranti nord-orientali: forti al mattino, caleranno d'intensità nel pomeriggio. Temperature: in sensibile aumento le massime; minime stazionarie o in lieve calo con possibili gelate locali, anche in pianura, al primo mattino e nella nottata successiva".