Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo per domenica 8 e lunedì 9 maggio, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 9.10 del 7 maggio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale "il vortice di bassa pressione attualmente centrato sul Tirreno meridionale tenderà a colmarsi nella giornata di domani, domenica, favorendo un graduale aumento della pressione".

Per quanto riguarda l'Umbria domenica 8 maggio "nuvolosità variabile in mattinata, ma senza precipitazioni. Nel pomeriggio modesto aumento dell'instabilità con possibilità di locali rovesci sui rilievi appenninici. Venti: deboli-moderati nord orientali in attenuazione in serata. Temperature: minime in lieve calo, massime in contenuto aumento (20-22 °C in pianura)".

Lunedì 9 maggio "cielo sereno o poco nuvoloso in mattinata, salvo presenza di locali nubi basse. Addensamenti nel pomeriggio con possibilità di isolati, brevi, rovesci sulle zone sud occidentali della regione. Sereno in serata. Venti: deboli nord orientali. Temperature: minime in ulteriore lieve calo, massime in aumento (punte di 23-24 °C in pianura)".