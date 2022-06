Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo per mercoledì 8 e giovedì 9 giugno, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 9.26 di martedì 7 maggio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale "Un flusso perturbato di matrice atlantica ha scalzato l'alta pressione africana, sospingendola verso Sud ed esponendo la Penisola a masse d'aria umide ed instabili che oggi, e nei prossimi giorni, daranno luogo a fenomeni temporaleschi su varie parti d'Italia", si legge sul sito.

Per quanto riguarda l'Umbria martedì 7 giugno "cielo sereno al mattino, irregolarmente nuvoloso nel pomeriggio per locali addensamenti cumuliformi a cui potranno far seguito brevi e isolati rovesci o temporali, più probabili lungo la catena appenninica, specie i versanti esposti ad Est. Venti: deboli variabili al mattino, tendenti a divenire moderati occidentali con locali rinforzi. Temperature: in diminuzione, specie le massime".

Mercoledì 8 giugno "cielo sereno o poco nuvoloso al mattino. Nuvolosità in aumento, tendente a coperto verso sera. Possibilità di qualche breve e isolato rovescio sui monti nel pomeriggio. Venti: da deboli a moderati dai quadranti settentrionali. Temperature: in ulteriore lieve diminuzione".

Giovedì 9 giugno "cielo generalmente nuvoloso con precipitazioni sparse già dal mattino. Isolati rovesci o temporali previste nelle ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio. Generale attenuazione dei fenomeni verso sera, fino ad esaurimento in nottata. Venti: da moderati a forti settentrionali. Temperature: in marcata diminuzione, specie nei valori massimi".

Sul lungo periodo "residua instabilità venerdì. Tempo stabile e temperature in aumento nel fine settimana", si legge sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria.