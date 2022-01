Meteo, che tempo farà nel fine settimana: le previsioni della Protezione Civile per l'8 e il 9 gennaio

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per l'8 e il 9 gennaio, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 9.34 del 7 gennaio.

Sabato 8 gennaio "cielo poco nuvoloso per velature in transito. Venti: deboli dai quadranti settentrionali. Temperature: minime in sensibile calo con valori ampiamente sotto zero con estese gelate sui fondovalle e sulle zone pianeggianti; massime in lieve calo".

Domenica 9 gennaio "rapido aumento della nuvolosità in mattinata a cui faranno seguito precipitazioni sparse, anche a carattere nevoso fino a quote collinari, occasionalmente fino in pianura, nel pomeriggio. I fenomeni si prevedono più insistenti sui settori orientali, mentre su quelli occidentali è atteso un rapido miglioramento prima di sera. Venti: deboli di direzione variabile, tendenti a divenire settentrionali in serata. Temperature: minime stazionarie, massime in netto e deciso calo".