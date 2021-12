Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile per l'8 e il 9 dicembre

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per l'8 e il 9 dicembre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 9.39 del 7 dicembre.

Mercoledì 8 dicembre "generalmente nuvoloso fin dal mattino con piogge isolate sui settori occidentali che, nel corso della mattinata tenderanno a divenire sparse e a interessare tutta la regione. Nel pomeriggio si prevedono, inoltre isolati rovescio o brevi temporali, in attenuazione dalla serata. Possibili nevicate fino a 900-1100m in Appennino. Venti: forti dai quadranti meridionali con rinforzi di burrasca nel pomeriggio, con raffiche fino a burrasca forte sui settori appenninici. Ventilazione in calo in nottata. Temperature: in aumento, specie nei valori serali".

Giovedì 9 dicembre "isolate precipitazioni nel corso della giornata, anche a carattere di breve rovescio al mattino. Fenomeni in progressivo esaurimento dal tardo pomeriggio/sera. Possibili nevicate fino a 700-900m. Venti: moderati meridionali al mattino, deboli variabili nel pomeriggio. Temperature: in diminuzione. Possibili gelate nottetempo, più probabili sui settori orientali e meridionali".