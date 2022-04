Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per l'8 e il 9 aprile, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 8.58 del 7 aprile.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale "la perturbazione di ieri sta ultimando il suo transito sulla Penisola consentendo lo stabilirsi, nelle prossime ore, di correnti occidentali un po' più stabili. Nel fine settimana, un nuovo impulso freddo proveniente dal Nord Europa provocherà un veloce peggioramento", si legge sul sito.

Per quanto riguarda l'Umbria venerdì 8 aprile "cielo poco o irregolarmente nuvoloso con locali addensamenti sui rilievi. Venti: forti dai quadranti meridionali con rinforzi fino a burrasca sui settori appenninici. Temperature: in sensibile aumento".

Sabato 9 aprile "Rapido peggioramento al mattino. Maltempo nel pomeriggio con precipitazioni isolate, anche a carattrere di rovescio o temporale, specie sui settori orientali. Possibili nevicate in Appennino. Venti: forti o molto forti, con raffiche fino a burrasca: occidentali o sud-occidentali al mattino; in serata ruoteranno fino a divenire settentrionali. Temperature: stazionarie le massime; in marcata diminuzione nei valori serali".

Sul lungo periodo in Umbria "residue precipitazioni domenica mattina, poi tempo stabile all'inizio della prossima settimana".