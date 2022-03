Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 7 e l'8 marzo, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 9.01 del 6 marzo.

Lunedì 7 marzo, spiega la Protezione Civile, "cielo nuvoloso durante le ore centrali della giornata. Possibili residue e deboli precipitazioni nevose sui versanti adriatici dell'Appennino. Venti in prevalenza deboli e settentrionali. Temperature: in calo le minime che probabilmente saranno raggiunte in serata".

Martedì 8 marzo "cielo poco nuvoloso salvo addensamenti più consistenti durante le ore centrali. Venti: in prevalenza deboli settentrionali. Temperature: gelate diffuse al mattino".