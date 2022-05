Meteo, che tempo farà in Umbria nel fine settimana: le previsioni

Che tempo farà in Umbria nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo per sabato 7 e domenica 8 maggio, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 9.06 di venerdì 6 maggio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale "Un vortice di bassa pressione, centrato sul Canale di Sardegna (1005 hPa), ha iniziato la fase di colmamento, con un settore caldo ancora molto aperto. Sull'Italia sono in atto precipitazioni sparse con rovesci o temporali al Nord, al Meridione e sulle Isole Maggiori. Nei prossimi giorni la perturbazione tenderà a stazionare sul Mediterraneo Centrale, mantenendo condizioni d'instabilità su tutta la Penisola", si legge sul sito.

Per quanto riguarda l'Umbria sabato 7 maggio "Precipitazioni isolate al mattino, più probabili in Appennino e sui settori settentrionali. Fenomeni in attenuazione nel pomeriggio in generale esaurimento verso sera. Venti: venti da moderati a forti nord-orientali con possibili raffiche fino a burrasca nelle ore centrali della giornata e nel primo pomeriggio su gran parte della regione. Temperature: minime stazionarie, massime in lieve aumento. In calo nei valori notturni".

Domenica 8 maggio "cielo irregolarmente nuvoloso al mattino, tendente a coperto. Nel pomeriggio previsti isolati e brevi rovesci o temporali, più probabili sui settori meridionali. Venti: da moderati a forti di Grecale. Temperature: massime in aumento; minime in sensibile diminuzione".

Inizio settimana, si legge ancora sul sito, "con tempo incerto caratterizzato da brevi ed isolati rovesci o temporali pomeridiani, più probabili sui settori appenninici".