Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo per martedì 7 e giovedì 8 giugno, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 9.35 di lunedì 6 giugno.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale "L'anticiclone africano si sta ritirando progressivamente verso Sud, esponendo il Mediterraneo Occidentale e buona parte dell'Europa a flussi atlantici umidi ed instabili. Ciò darà luogo a un calo delle temperature e un peggioramento del tempo anche sull'Italia", si legge sul sito.

Per quanto riguarda l'Umbria martedì 7 giugno "cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, nubi irregolari nel pomeriggio con possibili sviluppi cumuliformi sui rilievi dove saranno possibili brevi e isolati rovesci, specie in corrispondenza delle cime principali. Venti: moderati occidentali. Temperature: in ulteriore lieve diminuzione".

Mercoledì 8 giugno "Nuvolosità irregolare in aumento nel corso della giornata con possibili piovaschi nel pomeriggio. Tendente a coperto in serata con precipitazioni, nottetempo, che potranno assumere carattere di rovescio o temporale. Venti: deboli variabili al mattino, diverranno moderati occidentali nel pomeriggio con rinforzi in serata. Temperature: in diminuzione, anche sensibile nei valori massimi".

Sul lungo periodo, secondo le previsioni del Centro funzionale della Regione Umbria, "maltempo giovedì e venerdì con precipitazioni sparse e temperature in decisa diminuzione. Migliora nel fine settimana con temperature di nuovo in aumento".