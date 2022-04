Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 7 e l'8 aprile, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 9.40 del 6 aprile.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale "Un'area di bassa pressione sta transitando lungo il Mediterraneo Occidentale, avvicinandosi con i suoi sistemi perturbati all'Italia. Le prime precipitazioni sono già in atto sulla Sardegna e si estenderanno verso le regioni centrali nel pomeriggio".

Per quanto riguarda l'Umbria giovedì 7 aprile "piogge residue sui settori meridionali al primo mattino, poi migliora rapidamente. Nel pomeriggio possibilità di qualche isolata e breve pioggia lungo l'Appennino. Generale tendenza al miglioramento. Venti: da deboli a moderati sud-occidentali, con locali rinforzi fino a forti sulla dorsale appenninica. Temperature: in sensibile aumento le minime, stazionarie o in ulteriore lieve calo le massime".

Venerdì 8 aprile "cielo irregolarmente nuvoloso con possibilità di isolate e brevi precipitazioni nel pomeriggio sui settori appenninici. Venti: da moderati a forti dai quadranti meridionali, con rinforzi fino a burrasca sui settori appenninici. Temperature: in aumento, su valori in linea con il periodo".

Nel fine settimana, si legge sul sito, tempo "instabile con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale dal pomeriggio di sabato fino alla prima mattinata di domenica. I fenomeni potranno assumere carattere nevoso sui rilievi appenninici. Temperature in deciso calo domenica".