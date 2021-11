Meteo, che tempo farà in Umbria nel fine settimana: le previsioni della Protezione Civile per il 6 e il 7 novembre

Che tempo farà nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 6 e il 7 novembre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 10.01 di venerdì 5 novembre.

Sabato 6 novembre "cielo generalmente nuvoloso con precipitazioni isolate al mattino tendenti a cessare, momentaneamente, nelle ore centrali della giornata. Nel pomeriggio ripresa delle precipitazioni che potranno assumere carattere di rovescio o temporale in serata. Venti: moderati da Nord-Est al mattino, diverranno forti nel pomeriggio. Temperature: massime stazionarie o in lieve calo; minime in sensibile aumento".

Domenica 7 novembre " ancora piogge o isolati rovesci al primo mattino, in esaurimento nel corso della mattinata. Nel pomeriggio possibili fenomeni residui, specie sui settori occidentali. Venti: inizialmente moderati da Nord-Est, in attenuazione nel pomeriggio. Temperature: in lieve aumento".

La Protezione Civile dell'Umbria ha anche diramato un'allerta gialla per l'intera giornata di sabato 6 novembre.