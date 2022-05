Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo per venerdì 6 e sabato 7 maggio, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 9.26 di giovedì 5 maggio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale "Un'area depressionaria, con centro d'azione sull'Algeria (1003 hPa), si sta muovendo verso Levante lungo il Mediterraneo, trasportando con se un sistema frontale in iniziale fase di occlusione. Il fronte caldo, ancora disteso, sta iniziando a interessare la Sardegna e le regioni Tirreniche per poi coinvolgere gran parte della Penisola", si legge sul sito.

Per quanto riguarda l'Umbria venerdì 6 maggio "ancora maltempo nel corso della giornata. Le precipitazioni si attenueranno in tarda mattinata, per poi riprendere nel pomeriggio assumendo, anche, carattere di isolato rovescio o temporale, più insistenti sui settori appenninici. Precipitazioni in generale attenuazione dalla sera con possibile esaurimento già sui settori occidentali. Venti: da moderati a forti nord-orientali, con possibili ulteriori rinforzi sui rilievi in nottata. Temperature: minime in aumento; massime stazionarie o in lieve calo".

Sabato 7 maggio "cielo da irregolarmente nuvoloso a coperto. Al mattino isolati rovesci o temporali lungo la dorsale appenninica, tendenti a rinforzare nel pomeriggio ed a interessare anche i settori meridionali e occidentali della regione. Generale esaurimento dei fenomeni verso sera. Venti: da moderati a forti nord-orientali con rinforzi fino a molto forti sui settori appenninici. Temperature: in diminuzione".

Domenica e inizio della prossima settimana "tempo incerto con possibilità di isolati e brevi rovesci o temporali pomeridiani".