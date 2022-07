Meteo in Umbria, arriva la pioggia e temperature in calo: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo per il 6 e il 7 luglio, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 11.08 del 5 luglio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale "Le strutture dominanti lo scenario meteorologico euro-atlantico sono: un vasto vortice depressionario tra Islanda e Norvegia, che tende a ondulare il flusso principale alle alte latitudini, ed un'altra pressione di matrice africana che garantisce condizioni di stabilità sul Mediterraneo. La linea di separazione tra esse si colloca intorno al 45mo parallelo nord, lungo la quale stanno scorrendo sistemi perturbati che danno luogo a sviluppi temporaleschi sul Nord Italia, specie lungo l'arco alpino. Atteso nei prossimi giorni un cedimento dell'alta pressione con infiltrazioni di aria fredda fino alle nostre latitudini a cui faranno seguito fenomeni temporaleschi", si legge sul sito.

Per quanto riguarda l'Umbria mercoledì 6 luglio "cielo Sereno o poco nuvoloso al mattino. Irregolarmente nuvoloso nel pomeriggio, con possibilità di qualche breve ed isolato fenomeno in Appennino, a carattere di rovescio o temporale in area Sibillini. Venti: moderati nord-orientali con locali rinforzi. Temperature: in diminuzione, ma ancora su valori elevati".

Giovedì 7 luglio "cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso. Nubi in rapido aumento in tarda mattinata. Pomeriggio generalmente nuvoloso con associate precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente più insistenti e intensi sui settori appenninici e quelli meridionali della regione, in serata e nel corso della notte. Venti: moderati dai quadranti orientali con locali rinforzi. Temperature: in sensibile diminuzione".

Sul lungo periodo "instabilità residua venerdì, con un ulteriore deciso calo delle temperature. Tempo stabile nel fine settimana con temperature su valori gradevoli".