Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 6 e il 7 aprile, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 10.02 del 5 aprile.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale "il modesto campo di alta pressione presente sull'Italia sta per essere eroso dal movimento verso Levante di un vortice depressionario, in avanzata fase di colmamento, al momento centrato su Gibilterra. Esso provocherà una breve fase di maltempo nella giornata di domani, a cui farà seguito una fase più stabile", si legge sul sito.

Per quanto riguarda l'Umbria mercoledì 6 aprile "cielo poco nuvoloso al mattino, con nubi in rapido aumento verso mezzodì. Nel pomeriggio attese precipitazioni sparse che potranno assumere, anche, carattere di isolato rovescio o breve temporale. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi nel corso della nottata successiva. Venti: deboli di direzione variabile, tendenti a divenire nord-occidentali in serata. Temperature: minime in aumento; massime stazionarie o in lieve calo".

Giovedì 7 aprile "piogge residue sui settori meridionali al primo mattino, poi migliora rapidamente. Nel pomeriggio possibilità di qualche isolata e breve pioggia lungo l'Appennino. Generale tendenza al miglioramento. Venti: da deboli a moderati sud-occidentali. Temperature: in sensibile aumento le minime, senza variazioni di rilievo le massime".

Sul lungo periodo in Umbria "modesta instabilità tendente ad accentuarsi un po' nel fine settimana".