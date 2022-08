Meteo, che tempo farà nel fine settimana: le previsioni

Che tempo farà in Umbria nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo per sabato 6 e domenica 7 agosto, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione e aggiornate alle 10.15 di venerdì 5 agosto.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale "L'alta pressione insiste sull'Italia centro-settentrionale, esponendo a correnti più fresche ed instabili l'arco alpino e le regioni meridionali, quest'ultime sotto l'influenza di una corrente di ritorno dai Balcani. Nei prossimi giorni è previsto un progressivo cedimento dell'anticiclone africano e l'inizio di una fase di tempo instabile per la prossima settimana", si legge sul sito.

Per quanto riguarda l'Umbria sabato 6 agosto "Sereno al mattino, irregolarmente nuvoloso nel pomeriggio, ma non si prevedono precipitazioni. Venti: deboli di direzione variabile al mattino, diverranno moderati dai quadranti di Nord-Est nel pomeriggio. Temperature: stazionarie, ma ancora su valori elevati o molto elevati per ondata di calore in atto".

Domenica 7 agosto "Tempo instabile con nuvolosità irregolare al mattino e precipitazioni isolate nel pomeriggio, anche a carattere di rovescio o temporale, più probabili lungo l'Appennino e sui settori meridionali. Venti: moderati da Nord-Est con possibili rinforzi fino a forti durante i temporali. Temperature: in diminuzione, anche marcata nei valori massimi".

Lunedì "maltempo con temporali da isolati a sparsi e temperature in ulteriore calo; nei giorni seguenti tempo incerto con temperature al di sotto della media del periodo", si legge sul sito.