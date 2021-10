Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile per il 5 e il 6 ottobre

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 5 e il 6 ottobre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 10.23 del 4 ottobre.

Martedì 5 ottobre "dalle primissime ore e nel corso della mattinata si prevedono precipitazioni da sparse a isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, in rapido esaurimento nel pomeriggio. Venti: da moderati a forti da Sud Sud-Ovest con ulteriori locali rinforzi sui settori settentrionali e lungo i crinali appenninici; in attenuazione in serata. Temperature: in diminuzione".

Mercoledì 6 ottobre "maltempo, a partire dalla tarda mattinata, con precipitazioni da isolate a sparse che, nel pomeriggio, assumeranno carattere di rovescio o temporale. I fenomeni potranno essere localmente intensi sui settori appenninici verso sera. Venti: da moderati a forti meridionali; ruoteranno nel pomeriggio disponendosi da Nord in serata. Temperature: in ulteriore sensibile diminuzione".