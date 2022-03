Meteo, che tempo farà in Umbria nel fine settimana: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà in Umbria nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per sabato 5 e domenica 6 marzo, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 9.04 del 4 marzo.

Sabato 5 marzo, spiega la Protezione Civile dell'Umbria, "cielo generalmente nuvoloso sui settori appenninici con isolate e deboli precipitazioni, anche nevose, a ridosso del confine umbro-marchigiano, nel pomeriggio. Altrove cielo irregolarmente nuvoloso ed assenza di precipitazioni significative. Venti forti da Nord-Est, in attenuazione dalla serata, e temperature in ulteriore calo".

Domenica 6 marzo, sempre secondo le previsioni, "cielo eneralmente nuvoloso lungo la dorsale appenninica, dove non si escludono deboli nevicate a ridosso dei versanti orientali dei rilievi nel pomeriggio. Sul resto della regione cielo irregolarmente nuvoloso. Venti moderati, con locali rinforzi, dai quadranti nord-orientali e temperature in ulteriore lieve calo, con possibilità di isolate gelate anche in pianura".