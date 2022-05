Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo per giovedì 5 e venerdì 6 maggio, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Protezione Civile e aggiornate alle 10.20 del 4 maggio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale "L'Europa è interessata da un vasto nucleo d'aria fredda in quota che mantiene, anche sull'Italia, condizioni d'instabilità convettiva tipicamente estive. Inoltre, è presente un nucleo depressionario centrato sul Mare di Alboran che, nelle prossime ore si sposterà lungo il Bacino Mediterraneo, determinando un deciso peggioramento del tempo sulla Penisola nei prossimi giorni", si legge sul sito.

Per quanto riguarda l'Umbria giovedì 5 maggio "Nuvolosità compatta in rapido aumento nel corso della giornata. Dal primo pomeriggio precipitazioni sparse su tutta la regione, anche a carattere di isolato rovescio o temporale, specie verso sera. Persistenza dei fenomeni durante la notte. Venti: moderati meridionali; ruoteranno nel pomeriggio fino a divenire nord-orientali con rinforzi sulla catena appenninica. Temperature: minime stazionarie, massime in calo. In aumento nei valori serali".

Venerdì 6 maggio "Ancora maltempo nel corso della giornata. Le precipitazioni si attenueranno in tarda mattinata, per poi riprendere nel pomeriggio assumendo, anche, carattere di isolato rovescio o temporale, più insistenti sui settori appenninici. Precipitazioni in generale attenuazione dalla sera con possibile esaurimento già sui settori occidentali. Venti: da moderati a forti nord-orientali. Temperature: senza variazioni di rilievo".

Fine settimana, spiegano le previsioni, "all'insegna di isolati e brevi rovesci pomeridiani, più probabili a ridosso dei rilievi".