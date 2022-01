Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile per il 5 e il 6 gennaio

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo per il 5 e il 6 gennaio, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 11.24 del 4 gennaio.

Mercoledì 5 gennaio "maltempo su tutta la regione con precipitazioni sparse a partire dalla tarda mattinata. Possibilità di qualche rovescio o temporale nel pomeriggio ed in serata. Venti: da moderati a forti meridionali, con rinforzi in Appennino. Temperature: massime in lieve aumento, in deciso calo nei valori serali".

Giovedì 6 gennaio "maltempo al mattino con precipitazioni da isolate a sparse. Migliora nel pomeriggio con fenomeni in rapida attenuazione, in esaurimento prima si sera. Venti: deboli variabili al mattino diverranno moderati da Nord-Est dopo mezzodì. Temperature: in sensibile diminuzione".