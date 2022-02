Meteo, che tempo farà in Umbria nel fine settimana: le previsioni della Protezione Civile per il 5 e il 6 febbraio

Che tempo farà nel fine settimana in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 5 e il 6 febbraio, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 10.37 del 4 febbraio.

Sabato 5 febbraio "precipitazioni irregolari nel corso della giornata, in esaurimento prima di sera. Venti: in rotazione al mattino, diverranno deboli o moderati dal Nord-Est nel pomeriggio. Temperature: stazionarie le massime; in sensibile calo nei valori serali".

Domenica 6 febbraio "cielo irregolarmente nuvoloso al mattino. Generalmente nuvoloso al pomeriggio, con qualche pioggia in serata sui settori meridionali della regione. Venti: deboli da Nord-Est al mattino, ruoteranno fino a divenire forti da Sud-Ovest nel pomeriggio, con possibili ulteriori rinforzi lungo la dorsale appenninica in serata. Temperature: massime senza variazioni di rilievo; minime in calo".