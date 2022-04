Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per martedì 5 e mercoledì 6 aprile, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 11.20 del 4 aprile.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale "l'Italia è interessata da una saccatura retrograda con asse quasi zonale che va da dalla Penisola Iberica, dove è presente un vortice depressionario in fase di colmamento, alla Polonia. Mentre sul Centro-sud della Penisola scorrono masse d'aria calde e umide di matrice africana, in Nord è interessato da correnti fredde nord-orientali di matrice continentale".

Per quanto riguarda l'Umbria martedì 5 aprile "cielo sereno o poco nuvoloso. Venti: da deboli a localmente moderati dai quadranti orientali o nord-orientali. Temperature: minime in lieve calo, anche prossime allo zero nei fondovalle; massime in aumento".

Mercoledì 6 aprile "rapido peggioramento al mattino con precipitazioni sparse nel pomeriggio, anche a carattere di isolato rovescio o temporale, insistenti nel corso della notte. Venti: moderati di direzione variabile nel corso della giornata. Temperature: stazionarie le massime; in aumento le minime".

Sul lungo periodo in Umbria meteo "in miglioramento da giovedì pomeriggio, di nuovo instabile nel fine settimana".