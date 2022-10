Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo per martedì 4 e mercoledì 5 ottobre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione e aggiornate alle 11.44 del 3 ottobre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale "Un'alta pressione sub-tropicale si va espandendo verso il Mediterraneo centro-occidentale spostando verso Nord-Est l'area depressionaria centrata sulla Bielorussia e tende a mantenere isolato un modesto vortice sulle coste portoghesi. Tale configurazione si manterrà stabile sull'Italia nei prossimi giorni garantendo tempo stabile temperature in aumento su valori tipici del periodo", si legge sul sito.

Per quanto riguarda l'Umbria martedì 4 ottobre "cielo generalmente sereno o poco nuvoloso per velature in transito nel pomeriggio. Venti: deboli di direzione variabile, tendenti a spirare dai quadranti settentrionali in serata. Temperature: minime in diminuzione, anche sensibile; massime in ulteriore aumento su valori tipici del periodo".

Mercoledì 5 ottobre "Bel tempo su tutta la regione. Venti: deboli di direzione variabile. Temperature: stazionarie o in lieve aumento".