Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile per il 4 e il 5 novembre

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 4 e il 5 novembre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 10.38 del 3 novembre.

Giovedì 4 novembre "Ancora maltempo al mattino con isolate precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi già nella tarda mattinata, con precipitazioni residue nel pomeriggio, in esaurimento prima di sera. Venti: dorti da sud sud-ovest al mattino con possibili rinforzi sulla dorsale appenninica, tenderanno a calare nel pomeriggio fino a divenire deboli di direzione variabile in serata. Temperature: stazionarie le massime, in sensibile calo nei valori serali".

Venerdì 5 novembre "cielo irregolarmente nuvoloso al mattino, tendente a coperto nel pomeriggio con piogge in serata sui settori meridionali ed orientali. Venti: da deboli a moderati nord-orientali. Temperature: massime stazionarie o in lieve aumento; minime in sensibile diminuzione".

La Protezione Civile dell'Umbria ha diramato una allerta meteo per rischio temporali. Livello giallo dalle 14 del 3 novembre alla mezzanotte del 4 novembre. Secondo le previsioni della Protezione Civile "Nel pomeriggio del 3 novembre i fenomeni diverranno più frequenti e potranno assumere carattere di rovescio o temporale, soprattutto durante la notte e sui settori meridionali".