Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per venerdì 4 e sabato 5 marzo, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 9.57 del 3 marzo.

Venerdì 4 marzo, scrive la Protezione Civile, in Umbria "maltempo per il rapido transito di un impulso perturbato. Previste precipitazioni da isolate a sparse, che localmente potranno assumere carattere di breve rovescio, più insistenti sui settori settentrionali e lungo la dorsale appenninica dove potranno aversi deboli nevicate fino a 600-800m. Possibilità di pioggia congelante al suolo nelle primissime ore del mattino. Rapido miglioramento nel corso del pomeriggio con il generale esaurimento dei fenomeni. Venti: inizialmente deboli di direzione variabile, diverranno da moderati a forti nord-orientali dalla tarda mattinata. Temperature: In diminuzione".

Sabato 5 marzo, spiega la ProCiv, "generalmente nuvoloso sui settori appenninici con isolate e deboli precipitazioni, anche nevose, a ridosso del confine umbro-marchigiano, al mattino e primo pomeriggio. Altrove cielo irregolarmente nuvoloso ed assenza di precipitazioni significative. Venti: forti da Nord-Est, con possibili raffiche fino a burrasca sui crinali appenninici, in attenuazione nel pomeriggio. Temperature: in ulteriore lieve calo".