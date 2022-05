Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo per mercoledì 4 e giovedì 5 maggio, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 10.04 del 3 maggio.

Per quanto riguarla la situazione sinottica generale "L'Europa è ancora interessata da un vasto nucleo d'aria fredda in quota che mantiene, anche sull'Italia, condizioni d'instabilità convettiva tipicamente estive", si legge sul sito.

Per quanto riguarda l'Umbria mercoledì 4 maggio "cielo poco o irregolarmente nuvoloso al mattino con addensamenti cumuliformi in rapido sviluppo nel corso della mattinata a cui faranno seguito isolati rovesci o temporali, più insistenti sui settori occidentali della regione. Venti: da deboli a moderati meridionali. Temperature: stazionarie o in lieve aumento".

Giovedì 5 maggio "Nuvolosità in aumento fin dal mattino con brevi e isolati rovesci o temporali sui settori appenninici. Nel primo pomeriggio piogge sparse si avranno sui settori occidentali in rapida estensione a tutta la regione, anche a carattere di rovescio. Venti: da deboli a moderati meridionali, ruoteranno in serata, disponendosi da Nord-Est nella notte. Temperature: senza variazioni di rilievo, in aumento nei valori serali".

Venerdì secondo le previsioni "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, in attenuazione dalla serata".