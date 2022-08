Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo per giovedì 4 e venerdì 5 agosto, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione e aggiornate alle 9.56 del 3 agosto.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale "L'alta pressione africana sta rimontando sull'Italia interessando in modo deciso il Nord e le regioni tirreniche dove si avranno consistenti aumenti delle temperature già nella giornata odierna. Nei prossimi giorni l'ondata di calore interesserà tutta la Penisola, almeno fino a sabato. Successivamente è atteso un cambiamento della circolazione a scala europea che darà luogo ad un progressivo peggioramento del tempo a partire da domenica", si legge sul sito.

Per quanto riguarda l'Umbria giovedì 4 agosto "cielo sereno con qualche nube cumuliforme a ridosso dei rilievi nel pomeriggio. Venti: da deboli a moderati di direzione variabile. Temperature: minime stazionarie o in lieve calo; massime in aumento su valori elevati o localmente molto elevati: prosegue l'ondata di calore".

Venerdì 5 agosto "Generalmente soleggiato. Venti: deboli di direzione variabile. Temperature: in aumento, con massime su valori molto elevati quasi ovunque".

Per quanto riguarda le previsioni sul lungo periodo "Sabato ancora tempo bello e stabile con temperature elevate. Da domenica indebolimento dell'alta pressione con un peggioramento, anche deciso, nel pomeriggio. Generale calo delle temperature ad inizio della prossima settimana".