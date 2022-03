Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per giovedì 31 marzo e venerdì primo aprile, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 10.31 del 30 marzo.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale "Una saccatura di matrice atlantica sta iniziando il suo transito lungo il Mediterraneo Occidentale. Sul suo ramo ascendente si è già formato un minimo chiuso al suolo sul Golfo del Leone a cui afferisce un sistema frontale ancora piuttosto aperto il cui ramo caldo sta già interessando la Penisola", si legge sul sito.

Per quanto riguarda l'Umbria giovedì 31 marzo "Piogge sparse al mattino che, nel pomeriggio, assumeranno carattere di rovescio o temporale in esaurimento dalla tarda serata a partire dai settori occidentali. Venti: da moderati a forti meridionali, tendenti a calare in serata. Temperature: in lieve aumento le massime".

Venerdì primo aprile "Ancora tempo instabile con nuvolosità irregolare e isolate precipitazioni, anche a carattere di breve rovescio, soprattutto sui settori appenninici. Venti: da moderati a forti sud-occidentali tendenti a calare in serata. Temperature: in diminuzione, specie le minime serali".

Sul lungo periodo in Umbria "ancora tempo instabile nel fine settimana con precipitazioni che potranno assumere carattere nevoso sui settori appenninici".