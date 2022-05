Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo per martedì 31 maggio e mercoledì primo giugno, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 9.41 del 30 maggio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale "L'alta pressione africana va lentamente rimontando sul Mediterraneo Occidentale. Il suo margine settentrionale entra in conflitto con una vasta strutture depressionaria sul Nord Europa, determinando flussi occidentali instabili in area continentale che interessano marginalmente l'arco alpino determinando condizioni di spiccata instabilità convettiva. Sul resto della Penisola tempo in rapido miglioramento con possibili sviluppo i una nuova ondata di calore a partire da metà settimana", si legge sul sito.

Per quanto riguarda l'Umbria martedì 31 maggio "ooco nuvoloso per velature in transito e locali sviluppi cumuliformi sui rilievi orientali a cui potrebbero far seguito brevi precipitazioni, anche a carattere di debole rovescio. Venti: da deboli a moderati, prevalentemente meridionali. Temperature: in ulteriore aumento, specie nei valori massimi".

Mercoledì primo giugno "generalmente sereno o poco nuvoloso. Venti: da deboli a moderati: meridionali sui settori occidentali, di direzione variabile su quelli appenninici. Temperature: minime stazionarie, massime in ulteriore lieve aumento".

Sul lungo periodo "Tempo stabile e temperature in aumento ben oltre la media del periodo".