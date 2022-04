Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni per il primo maggio

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo per il 30 aprile e il primo maggio, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 9.18 di venerdì 29 aprile.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale "gran parte dell'Europa Occidentale si trova sotto l'influenza di un'area d'alta pressione centrata sulle Isole Britanniche (1034 hPa). Tuttavia un vortice di bassa pressione insiste sul Nord-Africa, trasportando nuvolosità stratiforme sulle regioni meridionali d'Italia e, nei prossimi giorni, favorendo un indebolimento dell'alta pressione sulla Penisola che verrà sostituita da una perturbazione di origine scandinava".

Ecco le previsioni meteo per l'Umbria. Sabato 30 aprile "velature in aumento nel corso della giornata. Nel pomeriggio innocui sviluppi cumuliformi sui settori appenninici. Generale aumento della nuvolosità nel corso della nottata. Venti: forti da Nord-Est al mattino, tendenti a divenire moderati di direzione variabile. Temperature: minime in lieve calo; massime in aumento".

Domenica primo maggio "tempo instabile nel corso della giornata con cielo nuvoloso e precipitazioni sparse nel corso della giornata, anche a carattere di isolato rovescio o temporale, più probabili sui settori appenninici nel pomeriggio. Venti: moderati meridionali al mattino, diverranno nord-orientali nel pomeriggio. Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento, massime in calo".