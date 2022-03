Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per mercoledì 30 e giovedì 31 marzo, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 8.56 di martedì 29 marzo.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale "Un cuneo d'alta pressione sta transitando sulla Penisola lasciando il posto, a fine giornata, a correnti umide sud-occidentali che da domani daranno luogo a una fase di maltempo che durerà qualche giorno", si legge sul sito.

Per quanto riguarda l'Umbria mercoledì 30 marzo "maltempo su tutta la regione con precipitazioni sparse fin dal mattino che, nel pomeriggio, potranno assumere carattere di rovescio o temporale, inizialmente sui settori occidentali e in successiva estensione al resto della regione. Venti: da moderati a localmente forti dai quadranti meridionali, in attenuazione in serata. Temperature: stazionarie o in lieve aumento le minime; in marcata diminuzione le massime".

Giovedì 31 marzo "ancora precipitazioni da sparse a diffuse nel corso della giornata, anche a carattere di rovescio o temporale, specie in Appennino e settori meridionali nel pomeriggio. Progressiva attenuazione dei fenomeni verso sera. Venti: da moderati a forti meridionali, in attenuazione dalla serata. Temperature: senza variazioni di rilievo".

Sul lungo periodo in Umbria "fase di maltempo che insisterà con precipitazioni irregolari, anche a carattere di rovescio o temporale, almeno fino a domenica".

Per mercoledì 30 marzo la Protezione Civile dell'Umbria ha diramato un'allerta meteo di livello giallo per rischio temporali. L'allerta riguarda tutte le zone della regione.