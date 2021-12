Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile per il 30 e il 31 dicembre

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 30 e il 31 dicembre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 10.27 del 29 dicembre.

Giovedì 30 dicembre "cielo velato con dense foschie e nebbie mattutine in lento dissolvimento. Venti: deboli o assenti variabili. Temperature: in aumento, in particolare in collina e in montagna".

Venerdì 31 dicembre "cielo sereno o poco nuvoloso salvo locali foschie e nebbie mattitine. Venti: deboli settentrionali. Temperature: minime in lieve calo, massime in ulteriore aumento (valori ben superiori alla media, in particolare in montagna)".