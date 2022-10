Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo per lunedì 3 e martedì 4 ottobre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione e aggiornate alle 9 di domenica 2 ottobre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale "pressione in deciso aumento sul Mediterraneo centro occidentale. Nei prossimi giorni condizioni anticicloniche prevalenti", si legge sul sito.

Per quanto riguarda l'Umbria lunedì 3 ottobre "cielo nuvoloso sui settori orientali della regione con possibilità, limitatamente alle zone appenniniche di confine, di locali pioviggini. Tendenza a graduale rasserenamento del corso del pomeriggio. Venti: deboli-moderati nord orientali. Temperature: minime stazionarie, massime in ulteriore lieve aumento (23-24 °C in pianura)".

Martedì 4 ottobre "cielo sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli settentrionali. Temperature: minime in diminuzione, massime stazionarie su valori gradevoli e leggermente superiori alle medie".