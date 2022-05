Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo per martedì 3 e giovedì 4 maggio, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 9.34 del 2 maggio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale "L'Italia è interessata da flussi d'aria fredda in quota provenienti dal Nord Europa che mantengono condizioni d'instabilità che si manifesterà con precipitazioni pomeridiane di stampo tipicamente estivo".

Per quanto riguarda l'Umbria martedì 3 maggio "Isolati e brevi rovesci o temporali pomeridiani, più insistenti sui rilievi orientali. Fenomeni in esaurimento dopo il calar del sole. Venti: da moderati a deboli dai quadranti settentrionali. Temperature: minime stazionarie, massime in aumento".

Mercoledì 4 maggio "Ancora isolati rovesci o temporali pomeridiani, localmente intensi sui settori appenninici orientali. Fenomeni in esaurimento prima di sera. Venti: da deboli a moderati sud-occidentali, tenderanno a ruotare da Nord-Est sui settori appenninici. Temperature: in lieve aumento".

Secondo le previsioni "Maltempo, con rovesci e temporali, a partire dal pomeriggio di giovedì e per tutta la giornata di venerdì".