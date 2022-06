Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo per venerdì 3 e sabato 4 giugno, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 10.11 di giovedì 2 giugno.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale in Italia è presente "alta pressione di origine africana". Secondo quanto spiega Today "il meteo sarà caratterizzato dall'anticiclone subtropicale ben saldo sul Mediterraneo centrale e il bel tempo sarà alimentato da correnti sempre più calde nord africane, in seno alle quali verrà trasportata anche sabbia dal Deserto del Sahara. Ne conseguiranno condizioni di prevalente stabilità su gran parte delle nostre regioni ma anche temperature decisamente elevate soprattutto al Centro-Sud e sulle isole, tanto che entro la fine della settimana si potranno toccare valori prossimi a 40°C sulle zone interne della Sicilia".

Per quanto riguarda l'Umbria venerdì 3 giugno "cielo velato, con venti deboli e temperature stazionarie".

Sabato 4 giugno "cielo sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli e temperature in aumento".

Sul lungo periodo "Tempo stabile e molto caldo fino all'inizio della prossima settimana".