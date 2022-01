Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile per il 3 e il 4 gennaio

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 3 e il 4 gennaio, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 8.59 del 2 gennaio.

Lunedì 3 gennaio "cielo molto nuvoloso o coperto sulle zone settentrionali e occidentali della regione, parzialmente nuvoloso altrove. Venti: tra deboli e localmente moderati da Sud-SudOvest. Moderati o forti occidentali in montagna. Temperature: minime in lieve aumento, massime pressoché stazionarie. In diminuzione in montagna".

Martedì 4 gennaio "cielo molto nuvoloso o coperto in mattinata sulle zone settentrionali e occidentali, dove non si escludono locali pioviggini; parzialmente nuvoloso al sud. Schiarite dal pomeriggio. Venti: deboli meridionali con rinforzi sui rilievi. Temperature: in lieve rialzo".