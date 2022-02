Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile per il 3 e il 4 febbraio

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 3 e il 4 febbraio, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 9.26 del 2 febbraio.

Giovedì 3 febbraio "bel tempo al mattino. Nubi in aumento nel pomeriggio tendente a coperto in serata. Venti: deboli di direzione variabile al mattino, diverranno meridionali nel pomeriggio. Temperature: senza variazioni di rilievo le massime; in sensibile aumento nei valori serali".

Venerdì 4 febbraio "tempo instabile con isolate piogge nel corso della giornata, un po' più insistenti su settori occidentali e, successivamente, lungo la dorsale appenninica. Venti: moderati meridionali, tendenti a forti nelle ore centrali della giornata. Temperature: massime in calo; minime in sensibile aumento".