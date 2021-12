Meteo, le previsioni della Protezione Civile dell'Umbria per il 3 e il 4 dicembre

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 3 e il 4 dicembre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 9.23 del 2 dicembre.

Venerdì 3 dicembre "cielo generalmente nuvoloso con precipitazioni isolate a carattere residuo nel corso della mattinata, specie sui settori appenninici. Migliora nel pomeriggio con il generale esaurimento dei fenomeni ed aperture del cielo. Venti: da moderati a forti nord-orientali, tendenti a calare in serata. Temperature: in diminuzione, specie in serata con valori che potranno essere prossimi o di poco inferiori allo zero ed il rischio di gelate notturne anche a quote di pianura".

Sabato 4 dicembre "cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, tendente a coperto nel pomeriggio a cui faranno seguito isolate precipitazioni dalla sera. Venti: deboli di direzione variabile al mattino, diverranno moderati meridionali dal pomeriggio, con locali rinforzi sui settori occidentali. Temperature: minime in sensibile calo con la possibilità di gelate mattutine anche a quote di pianura; massime generalmente stazionarie".