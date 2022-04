Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 3 e il 4 aprile, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 8.30 del 2 aprile.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale "un vasto campo di alta pressione si estende dalla Penisola Iberica alle Isole Britanniche richiamando aria fredda di origine continentale che, passando dalla porta di Carcassonne, raggiunge il Mediterraneo e attiva una circolazione depressionaria con minimo sul ligure".

Per quanto riguarda l'Umbria domenica 3 aprile "cielo variabile con brevi e locali rovesci più probabili nella seconda parte della giornata. Neve oltre gli 800-1000 metri (occasionalmente a quote inferiori in mattinata). Venti: deboli o moderati da nord est. Temperature: massime in rialzo".

Lunedì 4 aprile "cielo parzialmente nuvoloso per nubi più compatte nel pomeriggio quando non si escludono isolati rovesci. Venti: deboli in prevalenza meridionali. Temperature: minime in calo e massime in locale aumento".

Sul lungo periodo in Umbria è previsto 'tempo stabile'.