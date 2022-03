Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 29 e il 30 marzo, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 9.09 del 28 marzo.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale "Lo scenario mediterraneo vede la presenza di un vortice depressionario sull’Italia centro-meridionale ed un cuneo dinamico d'alta pressione in rimonta sul Mediterraneo Occidentale. Quest'ultimo tenderà a traslare domani sull'Italia, tuttavia no darà luogo ad una condizioni di blocco meteorologico, favorendo, anzi, a fine giornata lo stabilirsi di un flusso sud-occidentale umido ed instabile che causerà maltempo nei giorni successivi", si legge sul sito.

Per quanto riguarda l'Umbria martedì 29 marzo "cielo con velature in aumento nella mattinata; irregolarmente nuvoloso nel pomeriggio, tendente a coperto dalla serata. Venti: inizialmente deboli di direzione variabile, diverranno moderati sud-occidentali in serata. Temperature: stazionarie o in lieve calo".

Mercoledì 30 marzo "maltempo su tutta la regione con precipitazioni sparse fin dal mattino che, nel pomeriggio, potranno assumere carattere di rovescio o temporale, inizialmente sui settori occidentali e in successiva estensione al resto della regione. Venti: moderati meridionali, tendenti a rinforzare nella seconda parte della giornata. Temperature: in sensibile aumento le minime; in deciso calo le massime".

Nel lungo periodo in Umbria "fase di maltempo con precipitazioni che potranno assumere, anche, carattere d i rovescio o temporale".