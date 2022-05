Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo per domenica 29 e lunedì 30 maggio, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 11.03 di sabato 28 maggio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale "l'abbassamento verso sud della saccatura sul centro nord Europa richiamerà il minimo depressionario presente sull'Italia meridionale verso nord, determinando l'aumento dell'instabilità, sia nel pomeriggio di oggi, sabato, che in quello di domani, domenica anche a Toscana. Domenica si prevede un sensibile calo termico e condizioni marcatamente instabilità", si legge sul sito.

Per quanto riguarda l'Umbria domenica 29 maggio "condizioni di variabilità e marcata instabilità, soprattutto nelle ore pomeridiane. Velato al mattino con addensamento sul nord dove in nottata saranno possibili locali rovesci. Dal pomeriggio aumento di nubi cumuliformi associati a rovesci e temporali sparsi, anche di forte intensità. Fenomeni in attenuazione dalla sera. Venti: moderati con rinforzi da nord est. Temperature: in deciso calo".

Lunedì 30 maggio "cielo nuvoloso al mattino sulle zone settentrionali con locali e deboli piogge, poco nuvoloso al sud. Schiarite più ampie dal pomeriggio. Venti: deboli o moderati meridionali. Temperature: quasi stazionarie fino a 26-28°C in pianura".