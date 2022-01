Meteo, che tempo farà in Umbria nel fine settimana: le previsioni della Protezione Civile per il 29 e il 30 gennaio

Che tempo farà nel fine settimana in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 29 e il 30 gennaio, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 9.17 del 28 gennaio.

Sabato 29 gennaio "cielo poco o irregolarmente nuvoloso, soprattutto per nubi alte e sottili. Venti: deboli settentrionali, tendenti a divenire di direzione variabile in serata. Temperature: in lieve calo. Possibilità di locali gelate al mattino".

Domenica 30 gennaio "cielo poco o irregolarmente nuvoloso, tendente a coperto in nottata. Venti: deboli di direzione variabile. Temperature: in lieve aumento".