Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile per il 29 e il 30 dicembre

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 29 e il 30 dicembre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 12.06 del 28 dicembre.

Mercoledì 29 dicembre "cielo generalmente molto nuvoloso ma con tendenza al miglioramento. Venti: deboli variabili tendenti a disporsi dai quadranti settentrionali. Temperature: stazionarie o in locale lieve aumento".

Giovedì 30 dicembre "possibile nebbia al mattino sui fondovalle, poi sereno o velato. Venti: deboli dai quadranti settentrionali. Temperature: minime in calo in soprattutto in pianura, massime stazionarie ma in aumento in montagna".