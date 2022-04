Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 29 e il 30 aprile, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 11.01 del 28 aprile.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale "Sebbene lo scenario meteorologico europeo mostri la presenza di una serie di strutture depressionarie piuttosto attive, l'Italia resta sotto l'ombrello di un'alta pressione (centrata sulle Isole Britanniche) che garantisce tempo bello e stabile", si legge sul sito.

Per quanto riguarda l'Umbria venerdì 29 aprile "Bel tempo nel corso della giornata. Velature in aumento nottetempo sui settori settentrionali. Venti: da moderati a forti nord-orientali con ulteriori rinforzi nelle ore centrali della giornata sui settori settentrionali. In calo nella serata. Temperature: senza variazioni di rilievo".

Sabato 30 aprile "cielo Poco o irregolarmente nuvoloso al mattino, nubi in aumento nel pomeriggio a partire dai settori di Nord-ovest, in estensione a tutta la regione. Venti: da deboli a moderati di direzione variabile. Temperature: in lieve aumento le massime sui settori settentrionali; senza variazioni di rilievo altrove".

Per domenica primo maggio "tempo instabile con isolati rovesci o temporali pomeridiani, più frequenti sui settori appenninici".