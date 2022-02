Meteo in Umbria, le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 28 febbraio e il primo marzo, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 9.53 del 27 febbraio.

Lunedì 28 febbraio "nuvolosità irregolare sui settori appenninici, cui potranno associarsi residue nevicate a bassa quota in nottata e al primo mattino (fenomeni non significativi). Poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso sul resto della regione. Transito di nubi in serata, ma senza precipitazioni. Venti: moderati nord orientali. Temperature: minime in lieve calo con locali gelate anche in pianura, massime in aumento (8-11 gradi in pianura)".

Martedì primo marzo "nuvolosità variabile con possibilità di deboli nevicate, nottetempo e al primo mattino, sui settori appenninici oltre i 300-400 metri di quota. Tendenza a generale, rapido, rasserenamento nel pomeriggio. Venti: da deboli a moderati nord orientali con rinforzi sui crinali. Venti in attenuazione in serata. Temperature: in calo su valori al di sotto delle medie del periodo (7-9 gradi in pianura)".