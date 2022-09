Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo per mercoledì 28 e giovedì 29 settembre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione e aggiornate alle 10.56 del 27 settembre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale "Un ampio vortice depressionario, centrato sul Mare del Nord, si va espandendo verso il Mediterraneo, sospingendo verso Sud l'area perturbata afferente al getto sub-tropicale che nei giorni scorsi ha dominato la Penisola. Tuttavia, a fronte di un momentaneo miglioramento in questi giorni, da metà settimana, proprio a causa dell'aria fredda portata dalla suddetta bassa pressione alle nostre latitudini, si prevede una nuova ondata di maltempo sull'Italia", si legge sul sito.

Per quanto riguarda l'Umbria mercoledì 28 settembre "cielo da nuvoloso a coperto con precipitazioni isolate nel corso del pomeriggio, anche a carattere di breve rovescio o temporale, più probabili sui settori appenninici e meridionali, in esaurimento verso sera. Venti: stazionarie le massime, in lieve aumento nei valori serali. Temperature: da moderati a forti meridionali con raffiche di rinforzo in serata sui settori orientali".

Giovedì 29 settembre "maltempo fin dal mattino con precipitazioni sparse su tutta la regione, anche a carattere di rovescio o temporale. In serata persistenza dei fenomeni su Alto Tevere e settori meridionali, in attenuazione altrove. Venti: in aumento le minime; in calo, anche sensibile, le massime. Temperature: forti meridionali, con raffiche di rinforzo durante i temporali, tenderanno a calare d'intensità dal pomeriggio".

Sul lungo periodo "ancora maltempo venerdì con rovesci o temporali nel corso della giornata. Fenomeni residui nella mattinata di sabato, poi rapido e generale miglioramento per il resto del fine settimana".