Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 28 e il 29 marzo, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 7.41 di domenica 27 marzo.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale "pressione in temporaneo lieve calo sul centro nord della nostra penisola per il transito di una perturbazione in graduale colmamento sul Mediterraneo meridionale", si legge sul sito.

Per quanto riguarda l'Umbria lunedì 28 marzo "cielo prevalentemente soleggiato con locali addensamenti sul ternano e sui Sibillini. Venti: deboli variabili. Temperature: stazionarie".

Martedì 29 marzo "cielo velato; nubi più consistenti in serata. Venti: deboli meridionali. Temperature: stazionarie".

Sul lungo periodo in Umbria ci sarà un "deciso peggioramento tra mercoledì e giovedì con precipitazioni diffuse".